Рафаэль Варан: "Хочу еще много лет провести в "Реале"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан отметил, что его команда серьезно настраивается на "Легию", с которой встретится в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Также он отметил, что даже не думает о смене команды в будущем.

– Если говорить только о моих желаниях, то я хотел бы играть в "Реале" еще много лет, – цитирует A Bola Варана. – Это мой шестой сезон в клубе. Считаю, что мне удалось за эти годы серьезно улучшить свою игру. Но хочется расти дальше.

В игре с "Легией" "Реал" будет атаковать и забивать. Но нужно держать в голове мысль о сбалансированной игре. Не думаю, что проще всего в каждой игре лететь только в атаку и забивать достаточное количество голов для победы. Да, нашу команду можно назвать атакующей, но в защите мы должны оставаться предельно внимательными.