Рафаэл ван дер Варт: "У меня техника лучше, чем у Роналду"

Полузащитник "Мидтьюлланна" Рафаэл ван дер Варт отметил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду имеет потрясающую физическую форму, но его техника уступает голландцу. Футболисты вместе выступали за мадридский клуб в 2009 - 2010 годах.

– Роналду – феноменален, – приводит Goal слова ван дер Варта. – Я был поражен тем, насколько мощным атлетом он был. Осмелюсь сказать, что у меня техника лучше. Многие люди скажут, что я сошел с ума, но это действительно так.