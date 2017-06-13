15:13 | ФУТБОЛ — Испания

Рафаэл ван дер Варт: "У меня техника лучше, чем у Роналду"

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Полузащитник "Мидтьюлланна" Рафаэл ван дер Варт отметил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду имеет потрясающую физическую форму, но его техника уступает голландцу. Футболисты вместе выступали за мадридский клуб в 2009 - 2010 годах.

– Роналду – феноменален, – приводит Goal слова ван дер Варта. – Я был поражен тем, насколько мощным атлетом он был. Осмелюсь сказать, что у меня техника лучше. Многие люди скажут, что я сошел с ума, но это действительно так.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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__shur

"..Это действительно так, я сошел с ума" - добавил ван дер Варт.

16:08

Sandberg

Осталось уточнить, какая именно техника. На кухне? Или может в гараже?)

15:51