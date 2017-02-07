Рафаэль Надаль: "Однажды хотел бы стать президентом "Реала"

14-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль отметил, что когда-нибудь хотел бы стать президентом "Реала". 30-летний испанец является известным болельщиком "Королевского клуба".

– Никогда не знаешь, как повернется жизнь, – цитирует AS Надаля. – Все знают, что я страстно люблю футбол, а "Реал" – мой любимый клуб. Говорить о моем президентстве сейчас – утопия, однако, если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу, что конечно! Тем не менее, у клуба и сейчас все хорошо, Флорентино Перес – прекрасный президент, и я "Реалу" просто не нужен.