23:56 7 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Рафаэль Надаль: "Однажды хотел бы стать президентом "Реала"

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14-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль отметил, что когда-нибудь хотел бы стать президентом "Реала". 30-летний испанец является известным болельщиком "Королевского клуба".

– Никогда не знаешь, как повернется жизнь, – цитирует AS Надаля. – Все знают, что я страстно люблю футбол, а "Реал" – мой любимый клуб. Говорить о моем президентстве сейчас – утопия, однако, если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу, что конечно! Тем не менее, у клуба и сейчас все хорошо, Флорентино Перес – прекрасный президент, и я "Реалу" просто не нужен.

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Материалы REN-TV

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