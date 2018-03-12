Ради перехода в "Барселону" Артур отказался от 20 процентов прав на свой трансфер

Полузащитник Артур Рамос, 11 марта перешедший из "Гремиу" в "Барселону", ради продолжения карьеры в чемпионате Испании отказался от 20 процентов прав на свой трансфер, сообщает Diario Sport. По информации издания, 21-летний хавбек передал их бразильскому клубу. После этого команде из Порту-Алегри стали принадлежать 80 процентов прав на футболиста, еще 20 принадлежат инвестиционной компании.

Сине-гранатовые заплатят за трансфер 30 миллионов евро (еще 9 миллионов предусмотрены в качестве бонусов). Таким образом, максимальная сумма, которой лишится Артур, составит 7,8 миллиона евро.