Радамель Фалькао: "Через четыре месяца после перехода в "Атлетико" понял, что скоро покину клуб"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отметил, что, будучи игроком "Атлетико", готовился покинуть команду после каждого сезона. 31-летний колумбиец выступал за мадридцев с 2011 по 2013 год.

– Я понимал, что остаться в "Атлетико" на продолжительный срок будет крайне тяжело, учитывая финансовую ситуацию в клубе в те годы, – цитирует Libero Фалькао. – Мне постоянно говорили, что меня продадут по окончании сезона. Спустя четыре месяца после перехода в команду я понял, что надолго в ней не задержусь.

Возможно, победы в Лиге Европы с "Порту" и "Атлетико" – самые яркие моменты в моей европейской карьере. Горд тем, что многого достиг вместе с этими командами.