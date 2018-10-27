Пуйоль призвал оставить Артура в покое и не сравнивать его с Хави

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мнением о новичке сине-гранатовых Артуре, которого часто сравнивают с экс-полузащитником команды Хави.

- Сравнение любого игрока с Хави никогда не будет в его пользу, и это оказывает давление на Артура. Нужно оставить его в покое, чтобы он смог показать свой футбол, - цитирует Sport.es Пуйоля. - Артур выступает за "Барселону", потому что клуб знает о его способностях и рассчитывает на него.

"Барселона" купили 21-летнего Артура у "Гремиу" за 31 миллион евро, еще 9 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Бразилец провел за каталонский клуб 9 матчей в этом сезоне и сделал одну результативную передачу

"Барселона" – "Реал": чемпионат Испании, 10-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 18.15 (мск)​