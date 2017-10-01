Пуйоль поддержал референдум об отделении Каталонии

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль в Твиттере выступил в поддержку референдума о выходе Каталонии из состава Испании. 1 октября власти региона проводят опрос населения, который власти Испании признали незаконным.

- Возможность голосовать - это демократия, - написал Пуйоль.

Отметим, что ранее участие в референдуме принял бывший главный тренер сине-гранатовых, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола.

Votar es democracia! – Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 октября 2017 г.

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