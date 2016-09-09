10:24 | ФУТБОЛ — Испания

"ПСЖ" был готов платить Неймару 40 миллионов евро в год

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Агент нападающего "Барселоны" Неймара Вагнер Рибейро подчеркнул, что его подопечный мог продолжить карьеру в "ПСЖ". По словам представителя 24-летнего бразильца, парижане были готовы платить игроку 40 миллионов евро в год, но нападающий сделал выбор в пользу каталонцев.

- Неймар был близок к переходу в "ПСЖ", - приводит ESPN слова Рибейро. - Парижане были готовы платить ему 40 миллионов евро в год, но он решил подписать новый контракт с "Барселоной". За трансфер французы были готовы отдать 190 миллионов евро.

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