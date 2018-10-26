Промес проиграл новый смартфон в "камень-ножницы-бумага"

Нападающий "Севильи" Квинси Промес сделал несколько подарков болельщикам, сообщает Marca. Голландец пришел в один из магазинов за новым сматрфоном. Там форвард встретил группу молодых людей и поспорил с ними на iPhone.

По условию пари, Промес должен был подарить болельщику телефон в том случае, если проиграет в "камень-ножницы-бумага". Взамен он не получал ничего, если бы выиграл. В итоге голландец купил фанату новый телефон стоимостью 1 тысяча евро.

Кроме того, голландец обедал в одном из ресторанов, где его заметила шумная компания, отмечавшая день рождение одного из парней. Молодые люди попросили у голландца автографы и сделать с ним селфи. После того, как футболист ушел, парни обнаружили, что их счет уже оплачен.