Промес проходит медосмотр в "Севилье"

Как сообщает пресс-служба "Севильи", в эти минуты потенциальный новичок команды Квинси Промес проходит медосмотр.
- Доброе утро! Прямо сейчас Промес проходит медицинский осмотр, - говорится в сообщении андалусийцев в Твиттере.
¡Buenos días, afición! @QPromes se somete en estos momentos a las pruebas médicas. ✔️📸👍🏿#vamosmisevilla pic.twitter.com/xe7aWg8bou– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 31 августа 2018 г.
По информации "СЭ", полузащитник "Спартака" Промес заключит 4-летний контракт с "Севильей", его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.
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