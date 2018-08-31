10:45 | Футбол — Испания

Промес проходит медосмотр в "Севилье"


Как сообщает пресс-служба "Севильи", в эти минуты потенциальный новичок команды Квинси Промес проходит медосмотр.

- Доброе утро! Прямо сейчас Промес проходит медицинский осмотр, - говорится в сообщении андалусийцев в Твиттере. 

По информации "СЭ", полузащитник "Спартака" Промес заключит 4-летний контракт с "Севильей", его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро. 

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