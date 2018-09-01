Промес пообещал выучить испанский язык

Новичок "Севильи" Квинси Промес заявил, что намерен выучить испанский язык. На свой первой пресс-конференции голландец общался с журналистами на английском языке.

- Я пытаюсь понять испанский язык, уже немного выучил, - цитирует пресс-служба клуба Промеса. - Не могу сказать, что могу говорить, но я слышал гимн клуба пару раз - он глубоко тронул меня. Надеюсь, что смогу исполнить его очень скоро.

26-летний Промес заключил с новым клубом контракт на пять лет. По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер Промеса 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.

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