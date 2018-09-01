Промес может дебютировать за "Севилью" уже завтра

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин отметил, что новичок команды Квинси Промес прибыл в расположении команды в идеальном состоянии.

- Сегодня Квинси провел первую тренировку. Завтра мы решим, будет ли он играть, - цитирует пресс-служба "Севильи" слова Мочина. - Он пока не знает игровую модель и некоторые детали схемы. Но если нам это будет необходимо, с желанием, с которым он приехал, он сможет это компенсировать. Он в прекрасной форме и находится в идеальном состоянии.

Завтра, 2 сентября, "Севилья" проведет игру 3-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Видеотрансляцию данной игры вы сможете увидеть на сайте "СЭ" в прямом эфире.

Первая тренировка Промеса в "Севилье". Как это было