Промес будет играть в "Севилье" под номером экс-защитника "Спартака" Парехи

Форвард Квинси Промес будет выступать в "Севилье" под 21-м номером, сообщает пресс-служба клуба. Последним игроком, надевавшему футболку андалусийцев с этим номером, был экс-защитник "Спартака" Николас Пареха.

По информации "СЭ", "Севилья" заплатила красно-белым за трансфер Промеса 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.

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