Прокуратура Испании требует двухлетний тюремный срок для более чем 30 игроков, включая Габи и Эрреру

Более 30 футболистов могут получить тюремный срок по делу о договорных матчах, сообщает AP. Прокуратура Испании настаивает на двух годах тюрьмы и шестилетнем запрете на футбол для игроков, принимавших участие в матче чемпионата страны семилетней давности. По версии следствия, в конце сезона-2010/11 "Леванте" и "Сарагоса" сыграли договорной матч. Представители "Сарагосы" якобы заплатили игрокам соперник 965 тысяч евро за поражение. "Сарагоса" победила со счетом 2:1 и сохранила место в элитном дивизионе.

В число попавших под подозрение игроков вошли хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, игрок "Лестера" Висенте Иборра, капитан "Атлетико" Габи. Кроме того, фигурантом дела является и тогдашний главный тренер "Сарагосы" Хавьер Агирре.