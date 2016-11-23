16:42 | ФУТБОЛ — Испания

Прокуратура Испании требует два года тюрьмы для Неймара

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Испанскиая прокуратура требует наказать нападающего "Барселоны" Неймара лишением свободы на два года за махинации при переходе из "Сантоса" в 2013 году, сообщает Reuters. Такие же сроки прокуроры потребовали для отца Неймара, который вел его дела, а также экс-президента каталонского клуба Сандро Росселя

Кроме того, от "Барселоны" требуют заплатить штраф в размере 8,4 миллиона евро, а от Неймара - 10,6 миллиона. Россель может получить еще три года за мошенничество. Обвинения с нынешнего президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу сняты.

Ранее бразильская инвестиционная компания DIS обвинила Неймара в том, что при переходе была скрыта действительная сумма сделки. Фонд должен был получить 40% от суммы трансфера, которая по официальным данным составила 57,1 миллиона евро. 

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