Прогноз "Фонбет": "Реал" – явный фаворит матча с "Атлетиком"

15 сентября "Атлетик" из Бильбао сыграет с мадридским "Реалом" на стадионе "Сан-Мамес" в рамках 4-го тура ла лиги. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что выиграет "Реал". На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.53, на победу "Атлетика" – с коэффициентом 5.30, на ничью – с коэффициентом 4.50. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 98% выбрали "Реал", 1% – "Атлетик" и 1% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.20. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. На тотал больше 3,5 поставили 53% игроков, на тотал меньше 3,5 – 47%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 75% игроков поставили на победу "Реала", 11% – на то, что мадридцы не проиграют, 5% – на победу "сливочных" с форой (-1). На гол "Реала" сделали ставку 5% клиентов "Фонбет", 4% – на индивидуальный тотал мадридцев больше 1,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на победу "Реала". В среднем на матч ставят 785 рублей.

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