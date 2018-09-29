Прогноз "Фонбет": "Реал" – очевидный фаворит в матче с "Атлетико"

29 сентября мадридский "Реал" на своем поле сыграет с "Атлетико" в матче 7-го тура ла лиги. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению "Фонбет", в матче выиграет "Реал". На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.10, на победу "Атлетико" – с коэффициентом 3.75, на ничью – с коэффициентом 3.25. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 68% выбрали "Реал", 19% – "Атлетико", а 13% поставили на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.95. Большинство клиентов "Фонбет" также уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 2,5 – лишь 9%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 39% игроков поставили на победу "Реала", 15% – на то, что хозяева не проиграют. 14% выбрали тотал больше 2.5, еще 14% поставили на тотал больше 1.5, а 18% сделали ставку на то, чтоб обе команды забьют.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 500 000 рублей на то, что в матче будет забито более двух мячей с коэффициентом 1.40. В среднем на матч "Реала" и "Атлетико" ставят 498 рублей.

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