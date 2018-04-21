Прогноз "Фонбет": букмекеры не верят в "Севилью" в матче с "Барселоной"

21 апреля на стадионе "Ванда Метрополитано" "Севилья" примет "Барселону" в финале Кубка Испании. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что "Барселона" в 30-й раз возьмет Кубок Испании. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.40, на победу "Севильи" – с коэффициентом 7.60, на ничью – с коэффициентом 4.75.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. 92% игроков поставили на "Барселону", всего 5% – на "Севилью" и 3% – на ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.52, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.55.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что команды забьют больше двух мячей. 99% игроков, поставивших на количество забитых мячей, выбрали тотал больше 2,5 и всего 1% – тотал меньше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Барселоны" – ее предпочли 64% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 поставили 13% игроков, на голы обеих команд – 11%. Тотал голов больше 1,5 выбрали 7% клиентов "Фонбет". 5% игроков поставили на то, что каталонцы не проиграют в основное время.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу "Барселоны" с учетом дополнительного времени и пенальти. Она входит в экспресс на сумму 137 000 рублей. В среднем на матч "Севильи" и "Барселоны" ставят 750 рублей.

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