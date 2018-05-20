Прогноз "Фонбет": "Барселона" закончит сезон победой над "Реал Сосьедад"

20 мая "Барселона" на своем стадионе "Ноу Камп" сыграет с "Реал Сосьедад" в рамках 38-го тура испанской ла лиги. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают "Барселону" фаворитом матча. На победу каталонского клуба можно поставить с коэффициентом 1.23, на победу гостей – с коэффициентом 9.20, на ничью – с коэффициентом 7.20.

Подавляющее большинство клиентов "Фонбет" также уверено в сине-гранатовых: 97% игроков поставили на победу "Барселоны", 2% – на победу "Реал Сосьедад", 1% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что в матче будет меньше пяти голов. На тотал меньше 4,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 4,5 – с коэффициентом 1.95.

Мнения игроков по поводу результативности матча разделились практически поровну. Тотал больше 4,5 выбрали 44% клиентов "Фонбет", тотал меньше 4,5 – 56%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Барселоны" – ее выбрали 87% клиентов "Фонбет". На то, что "Барселона" не проиграет – 5%. На голы обеих команд сделали ставку 3% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 4,5 – 4%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка была сделана на победу "Барселоны" с коэффициентом 1.23. Она входит в экспресс стоимостью 250 тыс. рублей. В среднем на матч "Барселоны" и "Реал Сосьедад" ставят по 724 рубля.

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