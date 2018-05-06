Прогноз "Фонбет": "Барселона" – явный фаворит класико с "Реалом"

6 мая "Барселона" на "Ноу Камп" в рамках 35-го тура ла лиги сыграет с мадридским "Реалом". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают "Барселоны" фаворитом матча. На победу каталонского клуба можно поставить с коэффициентом 1.73, на победу "Реала" – с коэффициентом 4.25, на ничью – с коэффициентом 4.70.

Большинство клиентов "Фонбет" также уверено в сине-гранатовых: 56% игроков поставили на победу "Барселоны", 38% – на победу "Реала", 6% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что в матче будет меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.05.

Игроки же уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 3,5 выбрали 99% клиентов "Фонбет", тотал меньше 3,5 – всего 1%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Барселоны" – ее выбрали 37% клиентов "Фонбет". На победу "Реала" поставили 25% игроков, на то, что "Реал" не проиграет – 12%. На голы обеих команд сделали ставку 12% клиентов "Фонбет", на то, что "Барселона" не проиграет, – 14%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на индивидуальный тотал "Барселоны" больше 1.5 с коэф. 1.40. Ставка входит в экспресс стоимостью 166 тыс. рублей. В среднем на матч "Барселоны" и "Реала" ставят по 703 рубля.

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