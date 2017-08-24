Профсоюз футболистов поддержал Неймара в споре с "Барселоной"

Профсоюз футболистов FIFPro поддержал нападающего "ПСЖ" Неймара в его споре с "Барселоной". Бразилец и каталонский клуб обменялись встречными жалобами, "Барселона" требует с Неймара компенсации за нарушение условий контракта.

– Неймар может рассчитывать на FIFPro, если ему это понадобится, – говорится в заявлении организации. – Мы осуждаем систему трансферов, абсурдность которой теперь уже очевидна. Только ФИФА может что-то сделать с этим. Боссы "Барселоны" повели себя так, как и все остальные руководители клубов, когда их ловят в их же ловушку.