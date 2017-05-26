Профсоюз футболистов Испании не хочет, чтобы летом матчи проводились днем

Профсоюз футболистов Испании (AFE) обратился к руководству лиги с требованием внести изменения в расписание матчей в высших дивизионах страны. Игроки хотят, чтобы в летние месяцы матчи проводились только в позднее вечернее время, поскольку днем очень жарко.

– Пришло время увидеть, беспокоится ли лига только о телевизионных правах или о здоровье игроков тоже, – цитирует AFP исполнительного директора AFE Хави Оливу.

Также профсоюз просит разрешить в летнее время паузы во время таймов для утоления жажды.