Приобретением Ляказетта "Атлетико" намерен удержать в команде Гризманна

"Атлетико" планирует летом приобрести у "Лиона" нападающего Александра Ляказетта, чтобы удержать в команде форварда Антуана Гризманна, утверждает BeInSports. По информации источника, подписание соотечественника позволит мадридскому клубу ускорить переговоры по продлению контракта с лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ляказетт провел переговоры с генеральным директором и основным акционером "Атлетико" Мигелем Анхелем Хиль Марином еще в феврале. В этом сезоне 25-летний француз провел 35 матчей во всех турнирах и забил 29 голов и 4 голевые передачи.