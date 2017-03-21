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Приобретением Ляказетта "Атлетико" намерен удержать в команде Гризманна

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"Атлетико" планирует летом приобрести у "Лиона" нападающего Александра Ляказетта, чтобы удержать в команде форварда Антуана Гризманна, утверждает BeInSports. По информации источника, подписание соотечественника позволит мадридскому клубу ускорить переговоры по продлению контракта с лучшим бомбардиром своей команды. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Ляказетт провел переговоры с генеральным директором и основным акционером "Атлетико" Мигелем Анхелем Хиль Марином еще в феврале. В этом сезоне 25-летний француз провел 35 матчей во всех турнирах и забил 29 голов и 4 голевые передачи.

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Материалы REN-TV

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