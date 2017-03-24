Приговор Месси вынесут за три дня до класико

Приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси по делу в уклонении от уплаты налогов вынесут 20 апреля, сообщает AS. Форварду сине-гранатовых грозит тюремный срок в 21 месяц, однако скорее всего арест заменят на штраф. Летом прошлого года аргентинец был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

Отметим, что 23 апреля команде Луиса Энрике предстоит поединок чемпионата Испании против "Реала".