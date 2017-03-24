Приговор Месси вынесут за три дня до класико

Приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси по делу в уклонении от уплаты налогов вынесут 20 апреля, сообщает AS. Форварду сине-гранатовых грозит тюремный срок в 21 месяц, однако скорее всего арест заменят на штраф. Летом прошлого года аргентинец был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро.
Отметим, что 23 апреля команде Луиса Энрике предстоит поединок чемпионата Испании против "Реала".
Непорочный как ТИ
месси - это пуркад и сюндбю футбола. Эксперт: Месси совершенно легально употреблял один из самых тяжелых видов допинга Известный эксперт в области запрещенных препаратов Игорь Некрашевич, который в 2011 году выступал в качестве советника адвоката Коло Туре, дисквалифицированного за допинг, дал интервью «Спортфакту». — Тяжелый допинг (стероиды) в футболе тоже применяется. Один из самых популярных — нандролон. На нем попадались Франк де Бур, Яп Стам, Фернанду Коуту, покойный Валентин Белькевич, — рассказал Некрашевич. — Ну и Месси. Лионель совершенно легально употреблял (неизвестно, употребляет ли сейчас) один из самых тяжелых допингов — гормон роста.
18:21
Непорочный как ТИ
тебя посодют, а ты не воруй! до чего жадный карлито, ему настолько денег не хватало, что сэкономил на налогах
18:20
СашаРичагин
Пасодют.
18:17