17:33 | ФУТБОЛ — Испания

Приговор Месси вынесут за три дня до класико

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Приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси по делу в уклонении от уплаты налогов вынесут 20 апреля, сообщает AS. Форварду сине-гранатовых грозит тюремный срок в 21 месяц, однако скорее всего арест заменят на штраф. Летом прошлого года аргентинец был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

Отметим, что 23 апреля команде Луиса Энрике предстоит поединок чемпионата Испании против "Реала".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Непорочный как ТИ

месси - это пуркад и сюндбю футбола. Эксперт: Месси совершенно легально употреблял один из самых тяжелых видов допинга Известный эксперт в области запрещенных препаратов Игорь Некрашевич, который в 2011 году выступал в качестве советника адвоката Коло Туре, дисквалифицированного за допинг, дал интервью «Спортфакту». — Тяжелый допинг (стероиды) в футболе тоже применяется. Один из самых популярных — нандролон. На нем попадались Франк де Бур, Яп Стам, Фернанду Коуту, покойный Валентин Белькевич, — рассказал Некрашевич. — Ну и Месси. Лионель совершенно легально употреблял (неизвестно, употребляет ли сейчас) один из самых тяжелых допингов — гормон роста.

18:21

Непорочный как ТИ

тебя посодют, а ты не воруй! до чего жадный карлито, ему настолько денег не хватало, что сэкономил на налогах

18:20

СашаРичагин

Пасодют.

18:17

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