Приглашение Криштиану Роналду на свадьбу Месси - подделка?

Информация о приглашении нападающим "Барселоны" Лионелем Месси форварда "Реала" Криштиану Роналду может быть неправдой. Как сообщает El Mundo Deportivo, попавшие в Интернет фотографии приглашения на свадьбу, адресованные португальцу, могут быть подделкой. Ранее некоторые СМИ опубликовали фото приглашения Криштиану Роналду на свадьбу, оформленного от имени Месси и его невесты Антонеллы Рокуццо.

Сомнения в подлинности приглашения возникли из-за того, что такая утечка маловероятна, учитывая атмосферу секретности, которую создает пара вокруг своей свадьбы. К тому же на фото приглашения с ошибкой написано имя невесты – не хватает одной "л".