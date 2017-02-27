Президент "Вильярреала": "Судья ушел со стадиона с сумкой "Реала", и мне это не нравится"

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг после матча 24-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:3) отметил, что арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не должен был назначать пенальти в ворота его команды из-за попадания мяча в руку защитнику Бруно Сориано. По его словам, судейская бригада покинула стадион с сумками мадридского клуба.

- Арбитр и его помощники ушли со стадиона с сумкой "Реала", - приводит Marca слова Роига. - И мне это очень не нравится. Пенальти на самом деле не было. Все говорят, что мяч попал в руку нашему игроку после отскока. Такие не ставят. Так что говорить, что "Реал" переломил ход матча, нельзя.