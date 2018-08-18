Президент "Вальядолида": "Лига не советовалась с клубами, договариваясь об играх в США"

Президент "Вальядолида" Карлос Суарес признался, что руководство ла лиги не консультировалось с клубами, когда договорилось о проведении ряда матчей чемпионата Испании в США. Ранее ла лига объявила, что заключена соответствующая сделка с заокеанскими партнерами.

– С клубами никаких консультаций не было, – цитирует ESPN Суареса. – Но я думаю, если спросите остальных моих коллег, они не воспримут это отрицательно. Если нам все хорошо объяснят, конечно. Матчи в США – это интересно. Возможно, это как-то поможет сократить колоссальный экономический разрыв между клубами в Испании. Главное, чтобы процесс был хорошо скоординирован.