Президент "Севильи" подтвердил заинтересованность в приобретении Хесуса Наваса

Президент "Севильи" Хосе Кастро заявил, что клуб действительно заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Хесуса Наваса. Отметим, что Навас является воспитанником "Севильи" и выступал за клуб до 2013 года, после чего перебрался в Англию. За испанский клуб 31-летний футболист провел 391 матч, забил 31 гол и отдал 83 передачи.

– Навас может быть одним из игроков, над приобретением которого работает наша команда, – цитирует Sport.es Кастро. – Его контракт с "Манчестером" заканчивается, и есть возможность вернуться в дом всей его жизни.