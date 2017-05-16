Президент "Сельты": "Никогда не скрывал симпатии к "Барселоне"

Президент "Сельты" Карлос Моурино в преддверии отложенного матча 21-го тура чемпионата Испании с "Реалом" заявил, что всегда симпатизировал "Барселоне". За тур до окончания чемпионата каталонская команда возглавляет турнирную таблицу с 87 очками. Мадридцы занимают вторую строчку с таким же количеством баллов, однако у них еще одна игра в запасе.

- Человеку очень сложно менять команду, за которую он болеет, - приводит AS слова Моурино. - Я с детских лет болел за "Сельту" и никогда не скрывал симпатии к "Барселоне" за ее стиль игры. Но это только симпатия, и ничего больше.

Встреча между "Сельтой" и "Реалом" пройдет завтра, 17 мая, начало – в 22.00 по московскому времени.