Президент "Ромы" Паллотта: "Алиссон близок к переходу в "Реал"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта заявил, что голкипер команды Алиссон в блимжайшие несколько дней может стать игроком "Реала". Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.

- Алиссон близок к переходу в "Реал", – цитирует AreaNapoli Паллотту.

Ранее сообщалось, что Королевский клуб согласовал с 25-летним бразильцем условия личного контракта. По предварительной информации, соглашение с вратарем будет рассчитано на пять лет с возможностью продления еще на один год.

Алиссон играет за "Рому" с 2016 году.