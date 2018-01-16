Президент "Реала" сказал агенту Криштиану Роналду найти португальцу новый клуб

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может сменить клуб, утверждает Record.pt. Президент мадридцев Флорентино Перес сообщил агенту форварда Жорже Мендешу о том, что он может искать новую команду для своего подопечного. Предполагаемая сумма трансфера не сообщается.

Напомним, что Роналду выступает за "Королевский клуб" с 2009 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2021-го. При этом в соглашении с 32-летним португальцем, который зарабатывает около 21 миллиона евро в год, указана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.

Ранее сообщалось, что нападающий может быть включен в сделку по переходу Неймара из "ПСЖ" в "Реал". По другой версии предполагалось, что сам Роналду хочет летом пополнить состав "Манчестер Юнайтед" за который он играл с 2003 по 2009 год.

СМИ: Криштиану Роналду летом хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"