Президент "Реала" сказал агенту Криштиану Роналду найти португальцу новый клуб

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может сменить клуб, утверждает Record.pt. Президент мадридцев Флорентино Перес сообщил агенту форварда Жорже Мендешу о том, что он может искать новую команду для своего подопечного. Предполагаемая сумма трансфера не сообщается.
Напомним, что Роналду выступает за "Королевский клуб" с 2009 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2021-го. При этом в соглашении с 32-летним португальцем, который зарабатывает около 21 миллиона евро в год, указана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.
Ранее сообщалось, что нападающий может быть включен в сделку по переходу Неймара из "ПСЖ" в "Реал". По другой версии предполагалось, что сам Роналду хочет летом пополнить состав "Манчестер Юнайтед" за который он играл с 2003 по 2009 год.
СМИ: Криштиану Роналду летом хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Флорентино Перес
karlikf1
Может ему стоит связаться с Новосельцевым и Дзюбой, поделиться печалью? Чего в себе держать-то )))
18:16
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17:13
Serenky25
В Зенит. Для нормального микроклимата вернуть Денисова.
17:05