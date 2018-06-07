Президент "Мурсии": "Гути будет новым тренером Реала"

Президент "Мурсии" Виктор Гальвес заявил, что новым главным тренером "Реала" может стать экс-полузащитник "королевского клуба" Гути. Сейчас 41-летний испанец возглавляет молодежную команду "сливочных".

- Я говорил с Гути и должен был увидеться с ним в четверг. Хотел пригласить его в "Мурсию", но Зидан объявил о своей отставке, - приводит слова Гальвеса Marca. - Сейчас все зависит от Флорентино Переса. Если он выберет Гути, то будет здорово. Гути будет новым тренером "Реала" и не приедет в "Мурсию".

Напомним, 31 мая Зинедин Зидан, возглавлявший "Реал" с 2016 года, объявил о своей отставке с поста главного тренера мадридского клуба.