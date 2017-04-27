Президент "Малаги": "Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в ла лиге"

Президент "Малаги" Абдулла бин Нассер Аль-Тани выступил в защиту главного тренера команды Мичела. Ранее специалисту был задан вопрос о том, что команда в последнем туре чемпионата Испании принимает "Реал", и не хочет ли он помешать мадридцам стать чемпионами, как это в свое время сделал "Тенерифе" под руководством легенды "Королевского клуба" Хорхе Вальдано.

Мичел, отвечая на вопрос, заявил: "Я больше мадридист, чем Вальдано". Эта фраза вызвала большую бурю недовольства болельщиков "Барселоны" и каталонских СМИ.

– С помощью бога мы побьем "Реал" камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после оскорблений в адрес Мичела, – написал на своей странице в "Твиттере" Аль-Тани.