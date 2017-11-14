Президент ла лиги заявил, что Месси продлил контракт с "Барселоной"

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий Лионель Месси уже подписал новый контракт с "Барселоной". Ранее появлялись сообщения о том, что сделка согласована, но юридически не оформлена.

У Месси есть контракт и он продлен, - цитирует Sun Тебаса. - Контракты являются официальными с того момента, как они подписаны, а не с тех, когда про них говорят, что они подписаны. Месси подписал контракт с "Барселоной". Если мне не врут, он сделал это.

Напомним, Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он провел 600 матчей во всех турнирах и забил 523 голов. Предыдущее соглашение аргентинца с каталонцами было рассчитано до конца сезона-2017/18. Новое рассчитано до 30 июня 2021 года.