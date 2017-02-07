Президент ла лиги встретился с послом Украины по поводу Зозули

Президент ла лиги Хавьер Тебас встретился с послом Украины в Испании Анатолием Щербой. Поводом для встречи послужила ситуация вокруг украинского футболиста Романа Зозули, сообщает официальный сайт ла лиги. Обе стороны пришли к выводу, что испанское правительство должно поддержать футболиста.
Ранее Зозуля принял решение остаток сезона провести в "Бетисе. Напомним, что аренда 27-летнего форварда в "Райо Вальекано" была отменена из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.
Kharyok1
Глеб Он ездил в АТО, поддерживал и поддерживает свою армию и финансово, и морально. Армия не убивает собственный народ, а воюет против внешнего врага. Никакие Мотороллы, Бородаи, Бабаи, Гришины никогда украинским народом не были. А были (а некоторые пока остаются) гражданами России. Что они там делали? Что там делает всяческий сброд из Новосибирсков, Владивостоков, Тольятти, Улан-Удэ и прочих российских городов? То, что им делают фальшивые документы якобы "милиции ДНР или ЛНР" не делает их украинскими гражданами. То, что они воюют российским оружием, российскими боеприпасами, на российской технике ( в т.ч. на том пресловутом Буке) и за российские деньги - надеюсь, вы оспаривать не будете. Ибо тогда я вынужден буду поставить под сомнение ваши умственные способности.
17:52