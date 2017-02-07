Президент ла лиги встретился с послом Украины по поводу Зозули

Президент ла лиги Хавьер Тебас встретился с послом Украины в Испании Анатолием Щербой. Поводом для встречи послужила ситуация вокруг украинского футболиста Романа Зозули, сообщает официальный сайт ла лиги. Обе стороны пришли к выводу, что испанское правительство должно поддержать футболиста.

Ранее Зозуля принял решение остаток сезона провести в "Бетисе. Напомним, что аренда 27-летнего форварда в "Райо Вальекано" была отменена из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.