Президент ла лиги: "В федерации попросили больше документов для разрешения на матч "Жирона" - "Барселона" в США"

Президент ла лига Хавьер Тебас опроверг информацию о том, что испанская федерация (RFEF) запретила проведение матча "Жирона" - "Барселона" в США. Игра 21-го тура чемпионата Испании запланирована на 26 января в Майами.

- Нас попросили подготовить больше документов, - приводит Marca слова Тебаса. - Именно этим я и занимаюсь. Я пока не изучил письмо комитета полностью. Но мы настроены оптимистично. Посмотрим, как все сложится.

В федерации не сказали "нет". Они попросили больше документов для разрешения юридических вопросов. Конечно, у них нет огромного желания, но я все еще сохраняю оптимизм. У нас уже был опыт - проведение Суперкубка в Марокко.