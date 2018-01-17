10:46 | Футбол — Испания

Президент ла лиги недоволен низким уровнем соперничества в чемпионате

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Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что в чемпионате Испании недостаточно высокий уровень конкуренции. По его мнению чемпион не должен набить сто очков.

– Я не переживаю, если ла лигу выигрывает "Барселона" или "Реал", – цитирует Express Тебаса. – Я буду переживать, если чемпион завершит сезон с цифрой 100 в графе набранных очков. Лиги с 20 командами должны выигрываться с показателем в 80-85 очков.

Важно, чтобы результаты матчей не были предсказуемыми, а когда чемпион набирает 100 очков, элемент непредсказуемости пропадает.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:04

sprut73

лицемер,в том году за уши тащили Реал и топили Барселону,в этом Реал никакой и ему обидно стало

14:41

zoolord

А чего тут думать! Позвони Федуну - 14 команд в своей Ла Лиге, а остальные 6 в Россию - надо же где-то в декабре да марте играть!

14:32

Дядька

Зато у тебя сильнейшая Лига в мире, а ее флагманы как раз-таки Реал и Барса. Объективно сильнейшие клубные команды Европы. В других лигах такого уровня команд и близко нет. Радоваться нужно, что у остальных команд Ла Лиги есть возможность подтягиваться к сильнейшим.

12:05