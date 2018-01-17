Президент ла лиги недоволен низким уровнем соперничества в чемпионате

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что в чемпионате Испании недостаточно высокий уровень конкуренции. По его мнению чемпион не должен набить сто очков.

– Я не переживаю, если ла лигу выигрывает "Барселона" или "Реал", – цитирует Express Тебаса. – Я буду переживать, если чемпион завершит сезон с цифрой 100 в графе набранных очков. Лиги с 20 командами должны выигрываться с показателем в 80-85 очков.

Важно, чтобы результаты матчей не были предсказуемыми, а когда чемпион набирает 100 очков, элемент непредсказуемости пропадает.