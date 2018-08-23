Президент ла лиги: "Класико в Нью-Йорке вы не увидите"

Президент ла лиги Хавьер Тебас объяснил, зачем он заключил договор о проведении некоторых матчей чемпионата Испании в США. По его словам, это обоснованно с точки зрения стратегии развития клубов.

– Класико в Нью-Йорке, конечно, не будет. Этот вариант не жизнеспособен. Причем с точки зрения логистики, – цитирует El Mundo Deportivo Тебаса. – Но в целом такое сотрудничество должно быть успешным. За четыре года мы утроили стоимость прав на ла лигу на международном уровне. Надеюсь, что в ближайшие четыре года будем расти на 8-9 процентов в год. Но цель не только в этом. Нужно больше международных спонсоров для наших команд. Сейчас растут только "Реал" и "Барселона". "Атлетико" прилагает усилия, но нужно работать, чтобы спонсоры из других стран приходили в "Валенсию", "Вильярреал" или "Уэску".