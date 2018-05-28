21:21 | Футбол — Испания

Президент ла лиги: "Если бы Роналду уходил лет пять назад, я бы волновался куда больше"


Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что не переживает по поводу возможного ухода нападающего Криштиану Роналду из "Реала". По словам функционера, лига хорошо поработала над узнаваемостью собственного бренда.

- Я столько раз слышал, что Роналду хочет уйти, что Роналду остается, что Роналду и руководство клуба ведут переговоры… Я думаю, он будет играть за "Реал" в следующем сезоне, - приводит Marca слова Тебаса. – Если бы Роналду уходил лет пять назад, я волновался бы куда больше. Сейчас я не переживаю, потому что мы работали над брендом ла лиги.

После финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) Роналду сказал, что сделает заявление относительно своего будущего через несколько недель, чем поднял волну слухов о своем уходе.

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