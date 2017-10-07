Президент ла лиги: "Барселона" не сможет играть в чемпионате Испании, если Каталония получит независимость"

Президент ла лиги Хавьер Тебас отметил, что каталонские клубы наверняка доиграют сезон до конца. По его словам, при принятии решения он обсудит с руководством их позицию по вопросу независимости региона.

- Независимость до конца сезона? Это сценарий, который должен быть проанализирован на основании легитимности, - цитирует Football Espana Тебаса. - Думаю, мы доиграем чемпионат даже в случае объявления независимости еще до конца сезона. Но я не уверен. Если же это произойдет, мы уточним позицию каталонских клубов по этому вопросу.

Если они поддержат независимость, то будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в чемпионате Испании согласно законам. Только если Каталонская федерация футбола останется под руководством испанской. Пару месяцев назад не мог представить чемпионат Испании без "Барселоны" и "Эспаньола", но сейчас реальность другая.