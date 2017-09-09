Президент испанской лиги: "Барселона" перестанет быть топ-клубом, если Каталония выйдет из состава Испании"

Президент испанской лиги Хавьер Тебас считает, что "Барселона" потеряет большую сумму, если Каталония выйдет из состава Испании. Он отметил, что "сине-гранатовые" не досчитаются тех денег, что они получают сейчас от продажи прав на трансляцию матчей ла лиги.

- "Барселона" не останется в числе европейских топ-клубов, - цитирует ESPN Тебаса. - Будущее клуба в том случае, если Каталония отделится, вызывает у меня обеспокоенность. Если это произойдет, то каталонцам будет сложно достичь договоренности о своем выступлении в испанском чемпионате. Здесь придется обращаться к испанскому законодательству.