Президент Федерации футбола Испании: "Пике останется в сборной"

Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа высказал поддержку защитнику сборной Жерару Пике. По его словам, игрок не покинет расположение национальной команды. Ранее футболист в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у Пике произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

- Пике не покинет расположение сборной, если не получит травмы, - цитирует AS Ларреа. - В сборной нет напряженной атмосферы. Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и раньше.