Президент "Барселоны" выступил против возвращения Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выступает против возвращения Неймара, который летом прошлого года ушел из каталонского клуба в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, сообщает COPE.

Руководителя поддерживает и вице-президент сине-гранатовых Жорди Местре.

Ранее появилась информация о том, что бразильский нападающий разочаровался в игре за "ПСЖ", поэтому попросил своего отца начать работу над возвращением в Испанию. Ради возвращения в "Барселону" он готов пойти на сокращение зарплаты.

Отметим, что за возвращение Неймара выступают игроки каталонцев Лионель Месси, Иван Ракитич и Филиппе Коутинью.

В настоящее время форвард восстанавливается от травмы, полученной в матче между "ПСЖ" и "Марселем" (3:0). Ожидается, что он сможет восстановиться от повреждения к маю.

В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" во всех турнирах на клубном уровне 30 матчей, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи.