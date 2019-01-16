Президент "Барселоны": "Возвращение Неймара? Мы не говорим об игроках других клубов"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отказался комментировать слухи о возможном возвращении в команду нападающего "ПСЖ" Неймара. Он подчеркнул, что не рассуждает об игроках других команд.

– Мы никогда не говорим о футболистах других клубов, – цитирует sport.es Бартомеу. – Мы очень уважаем "ПСЖ". Было много слов на эту тему. У нас отличная команда, отличные игроки. Мы боремся за победу во всех турнирах, у нас есть лучший футболист мира – Месси. Мы давно и стабильно показываем отличный футбол.