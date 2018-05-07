Президент "Барселоны" в октябре вел переговоры с агентами Гризманна

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу призвал общественность не поддаваться спекуляциям по поводу возможного перехода нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую команду. Ранее босс мадридцев Энрике Сересо выразил уверенность в том, что форвард не уйдет из команды летом.

- У меня были контакты с его представителями, как это бывает и с представителями других игроков, - цитирует Rac1 Бертомеу. - Это произошло в прошлом октябре, больше ничего не было. Не поддавайтесь спекуляциям.

Прошлым летом мы встречались с Гризманном во время отдыха на Балеарских островах. Мы встречались, как и со многими другими игроками. Но у нас не было совместного ужина.

Напомним, действующий конракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 100 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 46 матчах, забив27 мячей и сделав 12 голевых передач.