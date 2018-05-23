Президент "Барселоны": "Трансфер Гризманна? Поговорим об этом в июле"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что нынешний сезон для клуба закончится только 30 июня и по всем вопросам сезона-2018/2019 стоит говорить лишь с июля.

- Гризманн? Я не могу говорить по этому поводу, потому что мы уважаем игроков другого клуба, - цитирует Marca Бартомеу. – В первую очередь мы должны уделить внимание делам этого сезона, который закончится в конце июня. А 1 июля мы сможем взглянуть на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Гризманн принял решение не переходить в каталонский клуб и остаться в "Атлетико".