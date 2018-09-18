Президент "Барселоны": "Провести матч с "Жироной" в США - хорошая идея"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу признался, что не знает, состоится ли матч против "Жироны"​ в США. Встреча между двумя каталонскими командами запланирована на 26 января, она должна пройти в Майами на арене Hard Rock Stadium.

"Не знаю, состоится ли матч "Жирона" – "Барселона" в США. Это вопрос не к нам, но это вариант кажется очень хорошей идеей", – приводит El Transistor слова Бартомеу.

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