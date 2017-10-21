16:48 | Футбол — Испания

Президент "Барселоны" призвал к общественность к мирному поведению на "Камп Ноу"


Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу перед матчем 9-го тура чемпионата Испании против "Малаги" заявил о поддержке каталонским организациям. Сегодня правительство Испании может временно лишить Каталонию автономии (использование статьи 155. - Прим. "СЭ") из-за позиции по поводу независимости региона, в связи с чем в Барселоне могут возникнуть волнения.

- "Барселона" всегда была на стороне каталонского народа. До того, как статью 155 могут принять,  мы говорим о поддержке институтов, выбранных народом. Также я заявляю о поддержке каталонским организациям и СМИ. Призываю к мирному поведению на "Камп Ноу" и вокруг стадиона.

Напомним, матч "Барселона" - Малага" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий