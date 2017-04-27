Президент "Барселоны" предстанет перед судом по делу о трансфере Неймара

Национальный суд Испании отклонил апелляцию президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу, который настаивал на своей непричастности к делу о мошенничестве при трансфере Неймара из "Сантоса" в каталонский клуб, сообщает AFP. Функционер настаивал в своей апелляции, что не должен быть фигурантом дела, поскольку в 2014 году президентом "Барселоны" был Сандро Россель. Однако Бартомеу занимал должность вице-президента, и судьи отклонили апелляцию, отметив, что роль Бартомеу в осуществлении трансфера была очевидной.

Таким образом, Бартомеу должен будет предстать перед судом, став одним из фигурантов дела наряду с Росселем, "Сантосом", Неймаром и компанией отца игрока, которая была причастна к трансферу форварда. Они обвиняются в мошенничестве и препятствиях работе трансферного рынка в условиях свободной конкуренции.