19:44 | ФУТБОЛ — Испания

Президент "Барселоны" подарил всем игрокам команды на Рождество телефоны

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сделал всем игрокам команды рождественский подарок в виде телефонов iPhone 7, информирует Mundo Deportivo. Подарки были сделаны сразу после матча 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:1). Стоимость каждого телефона свыше одной тысячи евро. Подарки были сделаны заранее, так как некоторые игроки сразу после матча отправились на каникулы.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Manted

тогда уж 7 plus а не s:)

21:11

shpasic

его бы больше любили, если бы он сделал подарок всем игрокам Реала и подарил бы им Galaxy Note 7.

20:35

баламошка

Теперь будут умирать за президента на поле.

20:32

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