Президент "Барселоны" подарил всем игрокам команды на Рождество телефоны

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сделал всем игрокам команды рождественский подарок в виде телефонов iPhone 7, информирует Mundo Deportivo. Подарки были сделаны сразу после матча 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:1). Стоимость каждого телефона свыше одной тысячи евро. Подарки были сделаны заранее, так как некоторые игроки сразу после матча отправились на каникулы.